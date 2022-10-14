الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاوف صحية مع بدء الشتاء فى أوكرانيا

الصحة العالمية
الصحة العالمية
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن الحياة ستزداد خطورة للعديد من الأشخاص في أوكرانيا، ولفتت إلى أن الشتاء سيجعل الأمر صعبا بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون تدبير معيشتهم على حد الكفاف في منطقة حرب.

وحذر هانس كلوجه، مدير منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، من أن "كثيرا من الأشخاص في أوكرانيا يعيشون في ظروف تتسم بالخطورة، ويتنقلون من مكان إلى مكان، ويعيشون في مبان غير ملائمة أو دون تدفئة".

وأضاف: "قد يصبح تدمير المنازل ونقص الوصول إلى الوقود أو الكهرباء بسبب البنية التحتية المدمرة مسألة حياة أو موت إذا لم يستطع الناس توفير التدفئة لمنازلهم".

وأوضح أن الحكومة الأوكرانية أحصت 800 ألف منزل تضررت، أو دمرت منذ بدء الحرب. وحذرت الحكومة من أن الأشخاص الذين لا يحصلون على سكن ملائم تزداد مخاطر تعرضهم لقضمة الصقيع وهبوط الحرارة والالتهاب الرئوي والسكتات والأزمات القلبية.

وشدد «كلوجه» على أن منظمة الصحة العالمية ستظل في أوكرانيا رغم ظروف الحرب، وتدعم أكثر من 150 شريكا للرعاية الصحية في الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن اللجنة الإقليمية تعيد التأكيد على أن أوجه الإجحاف الصحي داخل البلدان وفيما بينها غير مقبولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وإذ تضع في حُسبانها الآثار الهائلة التي تخلفها الأزمات الصحية والبيئية والاجتماعية الحالية على قدرة الناس على تدبير شئون صحتهم وتحسينها.

وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى حول ختام الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، أن اللجنة الإقليمية أصدرت قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض من خلال الحوكمة الرشيدة وتعزيز النظم الصحية، وطلبت من المدير الإقليمي اقتراح خارطة طريق تسترشد بها الدول الأعضاء في تنفيذ خطة تحسين الصحة والعافية في الإقليم.

منظمة الصحة العالمية أوكرانيا الشتاء منطقة أوروبا الصحة العالمية

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وائل لطفي

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