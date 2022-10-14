الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يقود ماراثونًا رياضيًا بالجامعة البريطانية وسط حضور ٧ آلاف مشارك

وزير الرياضة يقود
وزير الرياضة يقود ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية
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شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، فى ماراثون جرى للشباب والعائلات بتنظيم الجامعة البريطانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية والإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 

انقسم الماراثون إلى سباق ١٠ كيلو متر وسباق ٥ كيلو متر وسباق ٢ كيلو متر بمشاركة ٧ آلاف مشارك، واستقبلت اللجنة المنظمة للبطولة كافة المشاركين صباح اليوم لتسجيل الحضور وتوضيح مسار السباق.

وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة.

وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 

أشاد الوزير بمستوى الإقبال الكبير فى الماراثون الرياضى للجامعة البريطانية، سواءً من خلال طلاب الجامعة أو مختلف المواطنين، مشيراً إلى دعم الوزارة للماراثونات الرياضية المختلفة فى ضوء السعى نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 

حضر الماراثون كل من دكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بمصر، دكتور اليساندرو فراكاسيتي رئيس صندوق الأمم المتحدة الانمائي، أحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية

وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 
وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 
وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 
وزير الرياضة يقود  ماراثون رياضى بالجامعة البريطانية 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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