بعد إطلاقها صاروخًا باليستيًا .. سول تفرض عقوبات على بيونج يانج

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن أنها قررت فرض عقوباتها الخاصة على 15 فردا من كوريا الشمالية، و16 مؤسسة مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية لبيونج يانج، وذلك للمرة الأولى من نوعها خلال خمس سنوات.

ومن بين الأشخاص المدرجين حديثا على القائمة السوداء مسئولون في شركات الشحن والمنظمات ذات الصلة بالبرامج الصاروخية لكوريا الشمالية، فضلا عن أولئك المتورطين في شراء إمدادات أسلحة الدمار الشامل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت سول في بيان: "ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بصورة متكررة غير مسبوقة واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضدنا".

- مخاوف من تجربة نووية سابعة لكوريا الشمالية

وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصعيد كوريا الشمالية التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعمليات إطلاق الصواريخ الاستفزازية في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تجري قريبا تجربة نووية سابعة.

وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي تفرض فيها الحكومة الكورية الجنوبية عقوباتها بشكل منفرد ضد كوريين شماليين ومؤسسات، منذ فرضت الحكومة السابقة في البلاد عقوباتها الخاصة على 12 فردا كوريا شماليا و20 مؤسسة في ديسمبر عام 2017.

- بيونج يانج تطلق صاروخًا باليستيًا

ومنذ قليل، قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة، وهو الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق من الدولة المسلحة نوويا.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق، إنه دفع بطائرات مقاتلة ردا على تحليق مجموعة مؤلفة من نحو عشر مقاتلات من كوريا الشمالية قرب حدود البلدين، وإن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 170 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية، وسط تصاعد للتوتر بسبب التجارب الصاروخية المتكررة التي تجريها بيونج يانج.

وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بكوريا الشمالية لتصعيدها التوتر، ووصف تحركاتها بأنها انتهاك لاتفاق عسكري ثنائي يرجع إلى عام 2018 ويحظر "الأعمال العدائية" في المنطقة الحدودية.

وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن الجيش الكوري الشمالي أنه اتخذ "إجراءات عسكرية مضادة قوية" بعد تدريبات إطلاق لنيران المدفعية من كوريا الجنوبية يوم الخميس.

جاءت تلك الأحداث في أعقاب تقرير للوكالة، ذكر أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين طويلي المدى، ووصفت ذلك بأنه اختبار لتأكيد جدارة أسلحة ذات قدرات نووية تم نشرها في وحدات عسكرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في بيان، إن إطلاق الصاروخ الباليستي تم نحو الساعة 01:49 اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1449 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) من منطقة سونان قرب العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، وهذا هو الإطلاق رقم 41 على الأقل لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية هذا العام.