الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروس تهدد بـ تدابير انتقامية صارمة فى حال نشر أسلحة نووية فى بولندا

فلاديمير ماكي
فلاديمير ماكي
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قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، يوم الجمعة إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.

 

وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لنا، فيمكننا اتخاذ خطوات أكثر صرامة".

 

وعندما سئل عما إذا كانت "الخطوات الأكثر شمولية" تعني نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس، قال ماكي إنه "لا يمكن لأحد استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر، لذلك أعتقد أن قادتنا ناقشوا مثل هذه الخيارات أيضا".

 

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا غازيتا بولسكا، مؤخرا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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