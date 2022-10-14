الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك وفلامبو فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
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ينتظر حماهير نادي الزمالك استكمال الفريق مشواره بدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الجمهور عن موعد مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتي تأتي ضمن فعاليات إياب دور الـ32.


ويسعى المدير الفني البرتغالي فيريرا إلى مواصلة العروض الجيدة وذلك بعد أن حسم بطاقة التأهل في الدور التمهيدي إلى جانب الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

 

موعد مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية أمام فلامبو البوروندي اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام فلامبو في ستاد برج العرب، في لقاءات  إياب دور الـ32 للبطولة القارية، حيث تمكن الزمالك من الفوز على حساب فلامبو في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

 

موعد مباراة الزمالك وفلامبو اليوم


وتنطلق مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال أفريقيا


تُذاع مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال  أفريقيا عبر قناة "أون تايم سبورت" التي حصلت على حقوق البث، حضرياً للمباراة.

 

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم مغربي مكون من سمير قزاز حكما للساحة ويعاونه كل من حمزه ناصري مساعدا أول وزكريا برنسي مساعدا ثانيا وجلال جيد حكما رابعا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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