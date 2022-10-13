الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة ميكانيكى بالجيزة

مخدرات
مخدرات
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شهدت منطقة المنيرة الغربية بالجيزة واقعة مأساوية إذ توفى ميكانيكي بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ للواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، أن قسم شرطة المنيرة الغربية، تبلغ مـن معهـد السـموم بالعباسية بوصـول المـدعو«محمـود.م.م» وشهرته «محمـود خيشـة» 23 سـنة ميكانيكي ومقيم بعزبة المطار، دائرة القسم في حالة إعياء نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدر أحد مشتقات مادة الأفيون، وتوفى أثناء إسعافه.

بالانتقال والفحص ومناظرة المتـوفـى، تبـيـن عـدم وجـود إصابات ظاهرية، تم التقابل مـع والـده عاطل 58 سنة ومقيم بذات العنوان، وقرر أمام العقيد محمد ربيع مفتش المباحث أن المتوفى من متعاطي المواد المخدرة وسبق إيداعه أكثر من مرة في مصحات لعلاج الإدمان، بتاريخ اليوم شعر بحالة إعياء عقب تناوله المواد المخدرة، ولا يتهم أحد في وفاته جنائيًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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