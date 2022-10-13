الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك محطة باع 731 ألف لتر سولار فى السوق السوداء بالأقصر

سولار
سولار
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط صاحب محطة لتموين السيارات لقيامه ببيع 731.5 ألف لتر سولار في السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر بالأقصر.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إخطارًا من مباحث التموين بالأقصر يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الأقصر لقيامه ببيع 731 ألفًا و550 لتر مواد بترولية "سولار" في السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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