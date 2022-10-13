ضبط مالك محطة باع 731 ألف لتر سولار فى السوق السوداء بالأقصر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط صاحب محطة لتموين السيارات لقيامه ببيع 731.5 ألف لتر سولار في السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر بالأقصر.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إخطارًا من مباحث التموين بالأقصر يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الأقصر لقيامه ببيع 731 ألفًا و550 لتر مواد بترولية "سولار" في السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.