الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة فى مصر 14-10-2022

الدواجن
الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي جسلتها أمس في حين تراجع سعر البيض عدة جنيهات، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 34 جنيه كأعلى سعر للبيع، ويرجع المربين أرتفاع أسعار الدواجن وأيضا البيض إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مما اضطر مربين الدواجن بعد زيادة التكلفة عليهم في رفع سعر بيع الدواجن.

 

أسعار الفراخ اليوم في مصر 

النوعالفئةأقل سعرأعلى
 الدواجن  البيضاء      كيلو33.00 جنيه34.00 جنيه
الدواجن  الساسوكيلو43.00 جنيه44.00 جنيه
 الفراخ البلديكيلو53.00 جنيه54.00 جنيه 
فراخ أمهات أبيضكيلو24.00 جنيه25.00 جنيه 
كتكوت أبيضيوم           04.50 جنيه04.75  جنيه
 كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه 
كتكوت بلدييوم04.00    جنيه04.50 جنيه
كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه ك
تكوت بط مسكوفييوم14.00   جنيه15.00 جنيه
 كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيه15.50 جنيه
 لحم بط فرنساوي24.00جنيه24.50 جنيه 
لحم بط مسكوفي47.00 جنيه47.25 جنيه
 لحم بط مولارد         31.00 جنيه32.50 جنيه 
        

 

 

أسعار الرومي اليوم 

 

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر 
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
 كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيه16.50   جنيه
 كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
 كتكوت رومي برونزي    500 جرام44.0 0 جنيه44.50 جنيه 
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
 كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
 كتكوت سمان هجين بياض14 يوم05.50 جنيه06.00 جنيه 

 

 

 

أسعار البيض اليوم 

 

وسجلت أسعار البيض تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم وتراجع سعر البيض الأحمر الى 75 جنيه أعلى سعر للبيع بعد أن وصلت في بعض الاماكن إلى 80 جنيه خلال الاسبوع الماضي، والذي أرجعه المربين الى ارتفاع اسعار العلف ووصفته شعبة الدواجن باستغلال للوضع دون حق من المربين، وجاءت أسعار البيض كالتالي: 

شعبة بيض المائدة: زيادة تكلفة التغليف سبب ارتفاع الأسعار مؤخرا

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النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
 بيض أحمركرتونه74.00  جنيه75.00 جنيه
 بيض أبيضكرتونه71.00 جنيه72.00 جنيه
 بيض بلديكرتونه67.00 جنيه68.00 جنيه

 

 

 

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التفاصيل الكاملة لتكلفة برنامج العمرة 2022 بعد إعلان سعر التأشيرة بـ4500

الدواجن سعر البيض أسعار الأعلاف الفراخ البلدي فراخ أمهات أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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