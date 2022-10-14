أسعار الدواجن اليوم الجمعة فى مصر 14-10-2022

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي جسلتها أمس في حين تراجع سعر البيض عدة جنيهات، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 34 جنيه كأعلى سعر للبيع، ويرجع المربين أرتفاع أسعار الدواجن وأيضا البيض إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مما اضطر مربين الدواجن بعد زيادة التكلفة عليهم في رفع سعر بيع الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

النوع الفئة أقل سعر أعلى الدواجن البيضاء كيلو 33.00 جنيه 34.00 جنيه الدواجن الساسو كيلو 43.00 جنيه 44.00 جنيه الفراخ البلدي كيلو 53.00 جنيه 54.00 جنيه فراخ أمهات أبيض كيلو 24.00 جنيه 25.00 جنيه كتكوت أبيض يوم 04.50 جنيه 04.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه ك تكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00جنيه 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيه 47.25 جنيه لحم بط مولارد 31.00 جنيه 32.50 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي برونزي 500 جرام 44.0 0 جنيه 44.50 جنيه كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم وتراجع سعر البيض الأحمر الى 75 جنيه أعلى سعر للبيع بعد أن وصلت في بعض الاماكن إلى 80 جنيه خلال الاسبوع الماضي، والذي أرجعه المربين الى ارتفاع اسعار العلف ووصفته شعبة الدواجن باستغلال للوضع دون حق من المربين، وجاءت أسعار البيض كالتالي: