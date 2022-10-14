عيار 21 يسجل ارتفاعا جديدا.. أسعار الذهب اليوم 14-10-2022 فى مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليومن وسجل الذهب عيار 21 ارتفاع جديد ووصل سعر شراء الجرام منه الى 1122 جنيه، وسط تراجع سعر الذهب العالمي.

وارتفع أيضًا سعر الذهب عيار 18 إلى 962 جنيها، بعد أن تراجعت أسعارهم إلى أقل من 1090 جنيها لعيار 21 و920 جنيها لعيار 18 الأسبوع الماضي؛ إلا أنهم مع بداية الأسبوع الجاري بدأت في الارتفاع مرة ثانية مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1.275 جنيه شراء 1.282 جنيه الذهب عيار 22 بيع 1.169 جنيه شراء 1.175 جنيه الذهب عيار 21 بيع 1.116 جنيه شراء 1.122 جنيه الذهب عيار 18 بيع 957 جنيها شراء 962 جنيها الذهب عيار 14 بيع 744 جنيها شراء 748 جنيها الذهب عيار 12 بيع 638 جنيها شراء 641 جنيها الاونصة الذهب بيع 39.666 جنيه شراء 39.879 جنيه سعر الجنيه الذهب بيع 8.928 جنيه شراء 8.976 جنيه سعر كيلو الذهب بيع 1.275.429 جنيه شراء 1.282.286 جنيه

سعر الذهب العالمي

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتقرير الولايات المتحدة عن التضخم والبطالة، وفقدت العقود الآجلة للذهب 30 دولاا في الأوقية نزولا إلى مستويات قرب الـ 1645 دولارا للأوقية بتراجع في حدود 1.7%.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس نوفمبرالمقبل، مؤكدين على أن يتجهوا أيضًا إلى رفع سعر الفائدة مرة ثانية بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ديسمبر.

أسعار الذهب في سوق المال