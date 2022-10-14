الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عيار 21 يسجل ارتفاعا جديدا.. أسعار الذهب اليوم 14-10-2022 فى مصر

الذهب
الذهب
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليومن وسجل الذهب عيار 21 ارتفاع جديد ووصل سعر شراء الجرام منه الى 1122 جنيه، وسط تراجع سعر الذهب العالمي.

 

وارتفع أيضًا سعر الذهب عيار 18 إلى 962 جنيها، بعد أن تراجعت أسعارهم إلى أقل من 1090 جنيها لعيار 21 و920 جنيها لعيار 18 الأسبوع الماضي؛ إلا أنهم مع بداية الأسبوع الجاري بدأت في الارتفاع مرة ثانية مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

العيار بيع شراء
الذهب عيار 24بيع 1.275 جنيه شراء 1.282 جنيه
الذهب عيار 22بيع 1.169 جنيهشراء 1.175 جنيه
الذهب عيار 21بيع 1.116 جنيهشراء 1.122 جنيه
الذهب عيار 18بيع 957 جنيهاشراء 962 جنيها
الذهب عيار 14بيع 744 جنيهاشراء 748 جنيها
الذهب عيار 12بيع 638 جنيهاشراء 641 جنيها
الاونصة الذهب بيع 39.666 جنيهشراء 39.879 جنيه
سعر الجنيه الذهببيع 8.928 جنيهشراء 8.976 جنيه
سعر كيلو الذهب بيع 1.275.429 جنيهشراء  1.282.286 جنيه
    

 

سعر الذهب العالمي

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتقرير الولايات المتحدة عن التضخم والبطالة، وفقدت العقود الآجلة للذهب 30 دولاا في الأوقية نزولا إلى مستويات قرب الـ 1645 دولارا للأوقية بتراجع في حدود 1.7%.

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وتوقع الخبراء الاقتصاديون اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس نوفمبرالمقبل، مؤكدين على أن يتجهوا أيضًا إلى رفع سعر الفائدة مرة ثانية بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ديسمبر.

 

أسعار الذهب في سوق المال 

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الوحدة     جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241.054 جنيه$53.59
سعر الذهب عيار 22965.73 جنيه$49.13
اسعار الذهب عيار 21921.84 جنيه$46.89
اسعار الذهب عيار 18790.15 جنيه$40.19
سعر الذهب عيار 14614.55 جنيه$31.26
سعر الذهب عيار 12526.75 جنيه$26.80
سعر الذهب عيار 9395.07 جنيه$20.10
اسعار أوقية الذهب32.764 جنيه$1.667
اسعار جنيه الذهب7.375 جنيه$375.15
اسعار كيلو الذهب1.053.510 جنيه$53.592
الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الجنية الذهب الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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