الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائقي توك توك بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بالسلام

حبس
حبس
ads

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائقين توك توك 15 يومًا علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بإصابة مواطن بزجاجة وسرقته بالإكراه بمدينة السلام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط السائقين، لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه حال إستقلاله مركبة "توك توك" بدائرة القسم لتوصيله لمحل سكنه، وحال توقفه تم افتعال مشاجرة مع المجنى عليه وإصابته بإستخدام زجاجة، وكذا إصابة (قائد مركبة "التوك التوك") والاستيلاء على سلسلة فضة من المجنى عليه وفر قائد مركبة "التوك توك" وبحيازته هاتف المجنى عليه من مكان الواقعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة وأقر قائد مركبة "التوك توك" باستغلاله الواقعة، والفرار وبحوزته الهاتف بقصد الاستيلاء عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

رسوم العمرة للمصريين عبر بوابة العمرة المصرية بعد حجز تأشيرة منصة نسك

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

COP 27.. موعد مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022 ورابط التسجيل للحضور

المتهم بقتل طفل زوجته: «كنت بأدبه ونبهت عليه ميلعبش بالكمبيوتر»

عقب تكليفه بتشكيل الحكومة.. من هو محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي الجديد؟

بارزاني يدعو رشيد للحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

فهمي عبدالسلام

مذكرات سيد مرعى.. فصول مهمة من السياسة المصرية فى ثلاثة عهود

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «1-2»

ماجد حبته

مصر.. كازاخستان

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرًا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع