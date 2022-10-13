تجديد حبس سائقي توك توك بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائقين توك توك 15 يومًا علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بإصابة مواطن بزجاجة وسرقته بالإكراه بمدينة السلام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط السائقين، لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه حال إستقلاله مركبة "توك توك" بدائرة القسم لتوصيله لمحل سكنه، وحال توقفه تم افتعال مشاجرة مع المجنى عليه وإصابته بإستخدام زجاجة، وكذا إصابة (قائد مركبة "التوك التوك") والاستيلاء على سلسلة فضة من المجنى عليه وفر قائد مركبة "التوك توك" وبحيازته هاتف المجنى عليه من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة وأقر قائد مركبة "التوك توك" باستغلاله الواقعة، والفرار وبحوزته الهاتف بقصد الاستيلاء عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.