حبس عاطل لاتهامه بالترويج للأسلحة على يوتيوب بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والترويج لنشاطه عبر موقع "يوتيوب" ٤ أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بإنشاء صفحة عبر موقع "يوتيوب" يقوم من خلالها بالترويج لبيع محدثات وطلقات الصوت.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزته (11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع ـ 15 مسدس محدث صوت - مبلغ مالى – هاتف محمول) كما أرشد عن (2000 طلقة صوت - 8 مقبض لطبنجات مختلفة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع) داخل ورشة خاصة به كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامى، وأنه يتخذ من الورشة الخاصة به مسرحًا لمزاولة نشاطه فى إصلاح وتعديل محدثات الصوت إلى أسلحة نارية تمهيدًا لترويجها بإستخدام السيارة محل الضبط والمبلغ المالى من متحصلات عمليات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.