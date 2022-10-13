وفاة عامل صعقًا بالكهرباء خلال ترميم غرفة صرف صحي بإسنا

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء خلال العمل في ترميم غرفة صرف صحي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوفاة عامل صرف صحي أثناء ترميم الغرفة يدعي (محمد.خ.د) 27 سنة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.