الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

13 نوفمبر.. الحكم على رئيس شركة مياه الشرب بدمياط بالرشوة

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، حجز محاكمة رئيس شركة المياه بدمياط السابق في واقعة اتهامه متلبسا برشوة لجلسة 13 نوفمبر المقبل للحكم.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فرج السيد وخالد شكري عثمان.

وفي مايو من العام الماضي ألقى القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، لحصوله على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

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وائل لطفي

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