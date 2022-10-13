الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة موظف صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه بالشرقية

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بالشرقية بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، كان يقودها المتوفى بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وكشفت التحريات الأولية أن قائد السيارة كان يسير عكس الاتجاه وصدم الدراجة البخارية وأودى بحياة قائدها جراء الحادث.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة فاقوس ومصرع شخص جراء الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية فيما تبين أن قائد السيارة النقل كان يسير عكس الاتجاه ما تسبب في اصطدام السيارة بالدراجة البخارية ومصرع قائد الدراجة البخارية "ماجد موسى"، مقيم بناحية إكياد القبلية في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

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وائل لطفي

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