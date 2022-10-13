الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق صالة ألعاب رياضية بالطالبية

حريق صالة ألعاب
حريق صالة ألعاب
ads

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة الطالبية دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة داخل صالة ألعاب رياضية بشارع الثلاثيني الجديد.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتبين بالفحص نشوب حريق بصالة ألعاب رياضية "جيم" الواقعة بـ 6 شارع محمد داوود المتفرع من شارع الثلاثيني الجديد دون إصابات، وتمكن رجال الإطفاء على محاصرة النيران وتنفيذ عملية التبريد بعدها لمنع تجدد الحريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

مديرو الكليات العسكرية لـ«الدستور»: نُسلّح طلابنا بالعلم والتدريب

السيطرة على حريق صالة ألعاب رياضية بالطالبية

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بمحور 26 يوليو

66 وفاة و45 ألفًا و705 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

رابط التظلم على المخالفة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فهمي عبدالسلام

مذكرات سيد مرعى.. فصول مهمة من السياسة المصرية فى ثلاثة عهود

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «1-2»

ماجد حبته

مصر.. كازاخستان

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرًا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

مدحت بشاى

ظلال وألوان " بيكار " الناقد المبدع النبيل

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع