الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

15 ديسمبر.. الحكم على 4 متهمين باستعراض القوة في منشأة ناصر

محكمة
محكمة
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أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد الخميس، محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد فى منطقة منشأة ناصر، لجلسة 15 ديسمبر للحكم. 

أسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا تعدوا عليهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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