الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة بيع 8 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء فى الجيزة

دقيق
دقيق
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أحبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، محاولة قائد سيارة دون لوحات معدنية، بيع 8 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء في منطقة الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط قائد سيارة دون لوحات معدنية حال سيره بمحافظة الجيزة، لتجميعه كمية قدرها 8 أطنان "دقيق بلدي مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعه للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، مستوليًا على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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