تجديد حبس 7 متهمين فى واقعة وفاة الصيدلى ولاء زايد بحلوان

قررت جهات التحقيق بحلوان تجديد حبس 7 متهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد، وهم زوجة الصيدلي ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق لهم اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه دون وجه حق وتعذيبه بدنيا.

وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.