الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتى وبرى وسليم يبحثون الصيغة النهائية لملف ترسيم الحدود البحرية

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع الوطني موريس سليم.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أجرى " اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحث معهما ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المسئولين اللبنانيين قبل أيام".

واستقبل عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، "وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد كذلك"، حسب البيان.

وتناول عون مع الوزير سليم "الموقف اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأمريكي والخطوات التي ستلي لإنجاز عملية الترسيم والانطلاق في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وتطرق البحث "إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها وموضوع التعيينات في المجلس العسكري لملء الشواغر المتوقعة كي يبقى المجلس فاعلًا".

وكان عون وميقاتي وبري تسلموا أمس الأول الثلاثاء المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وسيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

وفي وقت سابق، رحبت الأمم المتحدة بتوصل حكومتي لبنان وإسرائيل إلى اتفاق بشأن إنهاء الخلاف حول الحدود البحرية رسميًا، وترسيم حدود دائمة بينهما.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، إن المنظمة الدولية تعتبر هذا الاتفاق تطورًا إيجابيًا مفيدًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وازدهارها.

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تظل مرتبطة بشكل وثيق مع الأطراف وعلى استعداد لمواصلة دعم هذه العملية على النحو المطلوب وبالتنسيق مع الولايات المتحدة التي عهدت إليها لبنان وإسرائيل بدور الوسيط، في قضية الحدود البحرية.

وشدد المتحدث على أن الأمم المتحدة من أشد المؤيدين لنجاح الدبلوماسية السلمية خاصة عندما تكون القضايا مصدر توتر بين الدول ولفترة طويلة.. مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية ستفعل كل ما تطلبه الأطراف منها، وستدعمهم بكل طريقة ممكنة لضمان نجاح الاتفاق.