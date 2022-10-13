السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح ناري في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملا بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

بداية الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث مركز أخميم من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة.