مصرع 6 بحادث تصادم في الوادي الجديد

وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل على طريق الفرافرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عند نقطة الكيلو 25 من قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة بالطريق الواصل مع مركز الداخلة، أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي وإيداع جثث المتوفين في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بورود إخطار أمني إلى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الفرافرة الداخلة، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة آخر بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المتوفين والمصاب لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما توصل وحدة مرور الفرافرة مع الوحدة المحلية جهودهما لرفع آثار الحادث بطريق الداخلة – الفرافرة.