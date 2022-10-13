الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل قَتَل مواطناً في مشاجرة بسوهاج

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاطلا بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل مواطن بأن أطلق عليه النار في مشاجرة بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بمقتل المجني عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات ثأرية قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري.

باتخاذ الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات سوهاج عاطل المشدد 15 سنة قتل مواطن مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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