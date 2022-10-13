الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

تصادم سيارة
تصادم سيارة
ads

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق العجميين أبشواي عند قرية النصارية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة دراجة بخارية محافظة الفيوم مصرع مواطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

ضبط تاجر مخدرات ببضاعة قيمتها 4.2 مليون جنيه

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

الرئيس السيسى: «مفيش بلد هتتقدم وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار»

الرئيس السيسي: الأزمة التي نعيشها سنعبرها بسلام.. وربنا إيده الطيبة معانا

موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2022

تقرير إفريقي: «Cop 27» فرصة لإبراز تحديات القارة وتعزيز التمويل للطاقة المتجددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

مدحت بشاى

ظلال وألوان " بيكار " الناقد المبدع النبيل

د. القس صفوت البياضى

أكبر الكبائر إنكار الله والسحر وقتل النفس والربا وأكل مال اليتيم

خالد عكاشة

حصاد أسبوع ساخن من عمر الأزمة الأوكرانية

محمد العسيري

أباطرة الفتنة فى المحليات

ماجد حبته

شهادة من صندوق النقد

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع