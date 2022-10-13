مصرع وإصابة شخصين فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق العجميين أبشواي عند قرية النصارية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.