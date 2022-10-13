الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا.. انتهاء اختبار أحدث غواصة فى مجموعة الثقب الأسود

غواصة الثقب الأسود
غواصة الثقب الأسود
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن انتهاء الاختبارات الحكومية على غواصة أوفا، أحدث غواصة في مجموعة غواصات Varshavyanka الملقبة بـ الثقب الأسود .

 

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "في أحواض أسطول بحر البلطيق، انتهت مؤخرا مرحلة الاختبارات الحكومية على غواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء من فئة Varshavyanka، وتم تطويرها في أحواض السفن الأميرالية الروسية لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي".

 

وأضاف البيان: "خلال الاختبارات عمل طاقم الغواصة مع الخبراء على فحص أداء جميع أنظمة وآليات الغواصة، واختبروا منظومات الأسلحة والمعدات التقنية المزودة بها، وتحققوا من عمل الغواصة تحت الماء، كما اختبروا أداءها في السرعات القصوى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة".

 

وتعتبر "أوفا" رابع غواصة من طراز Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور مثل غواصتي "موجايسك" و"ياكوتسك".

 

وتكمن خطورة هذه الغواصات بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تمنع رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يسميها "غواصات الثقب الأسود".

 

ويبلغ طول الغواصة من هذا النوع 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 متر والإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 مم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة المضادة للأهداف البحرية والبرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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