الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوليانسكى: إدانة الجمعية العامة انضمام المناطق الجديدة لروسيا الأعيب غير نزيهة

نائب المندوب الروسي
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين استفتاءات انضمام المناطق الجديدة لروسيا "أمر سيء" بالنسبة للأمم المتحدة.

 

وكتب الدبلوماسي الروسي على "تويتر"، يوم الأربعاء: "واضح أن هذه كانت ديمقراطية تحت تهديد المسدس مع الألاعيب غير النزيهة بالتآمر مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة".

 

وأضاف: "بهذه الطرق فقط يمكن للغرب أن يجبر مجتمعا أوسع في الأمم المتحدة على "الوقوف إلى جانب أوكرانيا". وهذا أمر سيء بالنسبة للأمم المتحدة وتراجع ملموس للدبلوماسية العالمية".

 

وكانت الجمعية العامة قد تبنت يوم الأربعاء قرارا بشأن إدانة وعدم الاعتراف بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

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وائل لطفي

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