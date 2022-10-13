عمرو مصطفى يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة

كشف الفنان عمرو مصطفى، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “سيبوه”، وذلك يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وطرح عمرو مصطفى مؤخرًا ثلاث أغنيات، وهي" إلا أنا، سيبوه يفكر في زمان، رقصة"، وأدى عليهم فيديوهات راقصة ومبهجة، وحصد على إثرها تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور.

وكشف عمرو مصطفى، سبب اتجاهه لتوزيع أغانيه في الخارج في بيان صحفي له، قائلا: “الفارق في الثقافات وأنا عندي طموح أعمل موسيقى بشكل مختلف، وهما عندهم ثقافة الصوت ويعرفوا يختاروا صوت بشكل جديد، وإحنا عندنا مشكلة في مصر إن كل مزيكتنا شبه بعض وكل الموزعين يستخدمون نفس الآلات فكأنه صوت واحد، فلما تعملي التوزيع في الخارج تجد أصواتا ومزيكا جديدة، وستجدون عمرو مصطفى يغني (تراب) و(راب)، لأن فيه جيلين حصل فيهم مشكلة بين الأب والأبناء”.

وأضاف عمرو مصطفى: “حصل بينهم فجوة في الموسيقى في مصر بقى فيه مهرجانات والراب والكلاسيك اللي أصبحت لا تسمع كثيرًا ولم تجد نفس الرواج بتاع الراب والتراب، وأحببت أخذ الشكل الموسيقي اللي هو الكلاسيك وأطوره وترقص الناس حتى لو هادية، أي نوع موسيقى سأقدمه هيرقص الناس وتكون نقلة موسيقية، الفترة الأخيرة الأغاني التي تطرح لا ترقص الناس، ولكن المهرجانات والتراب بس هم اللي بيرقصوا، وفي الأغاني الجديدة هترقصوا بجد”.