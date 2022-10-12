السجن 7 سنوات لمتهمين بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا بالطالبية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم عاملين بالسجن 7 سنوات، فى اتهامهما بخطف شاب والاعتداء عليه وهتك عرضه وتصويره عاريا بمنطقة الطالبية.

صدر الحكم برئاسة الدكتور المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور ابوسحلي والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر احمد فتحي.

وجاء فى نص قرار الإحالة ان النيابة العامة تتهم كل من عمرو.ي". ۲۱ سنة- عامل، محبوس، و"حسام.ع."، عامل، هارب، لأنهما في يوم 9/ 6 / ٢٠٢١، بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة، خطفا المجني عليه "ا.ر"، بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية كرها عنه عن ذويه بعقار تحت الإنشاء تمهيداً لارتكابهما الجرائم التالية وقد اقترنت تلك الجريمة بالجناية محل الاتهام الثالث على النحو المبين بالأوراق، وسرقا المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - كرها عنه بأن تعديا عليه ضربا بالأيدي وبسلاح أبيض " خنجر " على رأسه مهددان بالإيذاء فتمكنا الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء علي هاتفه النقل على النحو المبين بالتحقيقات .

أضاف قرار الإحالة أنهما هتكا عرض المجني عليه بالقوة بأن أشهرا في وجهه سلاحا أبيض (مطواة) مهددين إياه به للانصياع لأوامرهما وجرداه من كافة ملابسه كاشفين عورته تمهيداً لارتكاب جريمتهما موضوع الاتهام السادس على النحو الثابت بالتحقيقات، وهددا المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية بإفشاء الصور المتحصل عليها عن طريق الاتهام التاسع لحملة على أداء عمل معين ألا وهو الإرشاد صديقة مقابل تحصله على تلك الصور علي النحو الثابت بالتحقيقات، واحتجزا المجني عليه سالف الذكر بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيب البدني بأن قاما بالتعدي عليه بالضرب على النحو المبين بالتحقيقات .

وأوضح قرار الإحالة أنهما استخدما حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية "فيسبوك" بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية بهدف ارتكاب جريمتيهما موضوع الاتهامين الثامن والعاشر علي النحو الثابت بالتحقيقات، وتعديا على القيم الاسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - بأن نشروا له علي مواقع التواصل عبر الشبكة المعلوماتية الدولية مقاطع مصورة اتيح للغير مطالعتها تضمنت خدشا للحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

كما تعمدا إزعاج المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية واستخدام وسائل الاتصالات بأن نشرا المقطع المصور الملتقط له بغير رضائه علي النحو الثابت، وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية – بأن التقطا له بغير رضائه مقطع مرئي بدون ملابس عقب ارتكابهما جريمتهما موضوع التحقيقات بالاتهام الأول على النحو الثابت بالتحقيقات، وأذاعا المقطع المرئي الظاهر به المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - المتحصل عليه من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن ارسلوا ذلك المقطع باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” "لآخرين بغير رضاء المجني عليه على النحو الثابت بالتحقيقات وحازا وأحرزا سلاحين أبيضين (مطواة، خنجر) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.