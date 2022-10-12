تجديد حبس عاطل في اتهامه بسرقة حقيبة سيدة بالعمرانية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة حقيبة سيدة أثناء تواجدها بالوحدة الصحية بالعمرانية، وإلقاء مادية كاوية على خفير حراسة يعمل بذات الوحدة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا يسيرا إلي قيام أحد الأشخاص بالدلوف إلي الوحدة الصحية الكائنة بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وسرقة حقيبة يد من سيدة بإلقاء مادة كاوية على الخفير.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وإصابة الخفير حال منعه المتهم من الهرب بمعصم اليد وأسفل الرقبة، وجري تتبع خط سير المتهم وأمكن ضبطه وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" حيث سبق اتهامه في 17 قضية، وبحوزته "حقيبة يد، مبلغ مالي، سلاح أبيض، هاتف محمول، دراجة نارية مسروقة"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.