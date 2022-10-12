الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات

ماكرون
ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة اليوم الأربعاء، مع قناة "فرانس 2" عن أن فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات.

وقال "سنقدم رادارات، أنظمة صواريخ (مضادة للطائرات) لحماية (الأوكرانيين) من الهجمات، وخصوصًا لحمايتهم من هجمات الطائرات من دون طيار".

وكرر الرئيس الفرنسي أن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا مزيدًا من مدافع "قيصر".

وأضاف "سلمنا 18 مدفعًا منذ بدء الحرب، ونعمل على تسليم ستة مدافع إضافية مع الدنمارك"، موضحًا أن المدافع المذكورة كانت مخصصة أصلًا للجيش الدنماركي، وتابع "نحاول تسليمها للأوكرانيين فورًا".

وطلبت كييف من حلفائها مساعدتها في تعزيز دفاعها الجوي بعد يومين من قصف روسي كثيف استهدف خصوصًا العاصمة الأوكرانية وخلف عشرات الضحايا المدنيين ودمر بنى تحتية.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إحداث "درع" للدفاع الجوي فوق بلاده.

وفي وقت سابق، قالت ألمانيا اليوم الأربعاء إن ضم روسيا مناطق أوكرانية يمثل خطرًا على الجميع.

يأتي ذلك قبل الجلسة الطارئة التي تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدها اليوم الأربعاء للتصويت على قرار يدين ضم روسيا مناطق من أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي الألماني ميشائيل جايسلر، من بعثة ألمانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة اليوم: "اليوم أوكرانيا غدًا يمكن أن يكون أي واحد منا، إن المساواة السيادية ووحدة الأراضي لكل دولة منا ستكون تحت رحمة جارنا".

ورأى جايسلر أن جميع الدول ملزمة برفض الاستفتاءات الزائفة لعمليات الضم التي قامت بها موسكو بالمخالفة للقانون.

ويعتبر تصويت اليوم بمثابة اختبار للمزاج العالمي حيال حرب روسيا في أوكرانيا المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت غير ملزمة على صعيد القانون الدولي، لكنها يمكن أن  تكون لها قوة سياسية وأخلاقية.

يذكر أنه نظرًا للعدد الكبير للمتحدثين خلال الجلسة، من الممكن ألا يتم إجراء التصويت قبل غدٍ الخميس.

الرئيس إيمانويل ماكرون مضادة للطائرات الرئيس الفرنسي الأوكرانيين أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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