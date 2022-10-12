الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم الدفع بسيارات إسعاف وتم نقل 9 مصابين للمستشفى.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تعمل الإدارة العامة للمرور على رفع آثار الحادث أعلى الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

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