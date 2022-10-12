الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عنصر إجرامي بحوزته أسلحة بيضاء ومواد مخدرة في السلام

حبس
حبس
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أمرت نيابة السلام، بحبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته أسلحة بيضاء وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الاتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الأيس المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول – 3 سلاح أبيض - أدوات التصنيع - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة "معدة للتعبئة").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الاتجار  والأسلحة البيضاء لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حبس عنصر إجرامي أسلحة بيضاء المواد المخدرة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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