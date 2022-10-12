بسبب خلافات مالية.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شاب في السلام

أحالت النيابة العامة في السلام، عاطل للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية.

وكان قد تلقى قسم شرطة السلام أول إخطارًا من مستشفى السلام العام، يفيد باستقبالها شاب مصاب بطعن نافذ في البطن والصدر، ووفاته أثناء إسعافه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم في ارتكاب الواقعة وتبين أنه عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.