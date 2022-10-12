الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة محمول من شاب فى العمرانية 4 أيام

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على لص لسرقته هاتف محمول عن طريق استقلاله دراجة بخارية بشارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا بضبط لص بشارع الملك فيصل، اتجاه الجيزة، دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه، 34 سنة، مقيم فيصل بولاق الدكرور يقطن بالمنطقة بغرض العلاج، وقرر أنه أثناء سيره بشارع فيصل أمام التوحيد والنور دائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، ويسرق الهاتف المحمول منه ويفر هاربًا، لكنه استعان بالأهالي وجرى ضبطه.

بالفحص تبين أن المتهم عاطل 29 سنة، يستقل دراجة نارية ماركة وينج حمراء اللون «بدون لوحات معدنية»، السابق اتهامه في القضية رقم 18984/ 2021 جنح قسم شرطة العمرانية شروع في سرقة، وعثر بحوزته على 5 أقراص لعقار الترامادول المخدر بمناظرته تبين إصابته «بجرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالأنف والذراع».

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والأقراص المخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا أن إصابته حدثت نتيجة سقوطه أرضًا حال إمساك الأهالي به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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