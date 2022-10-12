الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل دهسه قطار فى «مزلقان لعبة» بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة عامل في العقد الرابع من عمره لقى مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء محاولة عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمزلقان لعبة بأوسيم. 

تلقى قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم قطار بشخص بمزلقان لعبة أوسيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره مرور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم به قطار قادم فلقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار بمزلقان لعبة أوسيم بالجيزة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الجيزة دفن جثة مصرع عجلات القطار السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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