الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شولتس» يتوقع إصدار قرار سريع بشأن استمرار استخدام الطاقة النووية فى ألمانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده في إمكانية إصدار قرار سريع من الحكومة الألمانية بشأن الاستمرار في استخدام الطاقة النووية وذلك بسبب أزمة الطاقة الراهنة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الأربعاء: "تأكدوا أننا سننتهي من هذا قريبًا".

وأكد شولتس، أن الأمر لا يتعلق بالعمل بأي كيفية حتى لا يتم اللجوء إلى تمديد استخدام الطاقة النووية، بل يتعلق الأمر بتحديد ما هي الشروط الضرورية لهذه الخطوة وبتحديد ما سيتم القيام به بالضبط ومدى السرعة في القيام بذلك.

يذكر أن هذه الخطوة هي مثار جدل داخل الائتلاف الحاكم بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، حيث يسعى وزير الاقتصاد روبرت هابيك (من الخضر) إلى الإبقاء على جاهزية مفاعلين اثنين فقط من هذه المفاعلات الثلاثة المتبقية، للعمل حتى ربيع العام المقبل وذلك تحسبًا لحدوث اختناقات في الإمداد بالكهرباء.

في المقابل، يحث الحزب الديمقراطي الحر على استمرار تشغيل المفاعلات النووية الثلاثة كلها حتى عام 2024، وكان وزير المالية ورئيس الحزب كريسيتان ليندنر أكد على هذا المطلب مرة أخرى أمس الأول الإثنين.

وكان من المقرر بالأساس في إطار تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية، أن يتم إخراج آخر ثلاثة مفاعلات نووية ألمانية من الشبكة بحلول نهاية 2022.

وفي وقت سابق، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن من الممكن تحقيق هدف الائتلاف الحاكم الخاص بتوفير 400 ألف وحدة سكنية جديدة، بأسعار معقولة، سنويًا، وذلك رغم الشكوك الكبيرة التي يثيرها قطاع الإسكان حيال إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وفي أعقاب مشاورات أجراها "تحالف الإسكان الميسر"، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الأربعاء: "يجب أن نحقق هذا ويجب أن نواصل البناء بهذا المقدار لفترة طويلة وبشكل مستمر، أعتقد أن هذا سينجح".

المستشار الألماني أولاف شولتس الحكومة الألمانية أزمة الطاقة الطاقة النووية

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وائل لطفي

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