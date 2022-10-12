ردًا على الغزو الروسى.. التشيك تحظر دخول الروس بتأشيرة الشنجن

أعلن يان ليبافسكي وزير الخارجية التشيكي اليوم الأربعاء، عن أن بلاده سوف تفرض حظر دخول على الروس بفيزا الشنجن لأغراض البقاء للسياحة، أو لحضور المناسبات الرياضية أو الثقافية اعتبارًا من 25 أكتوبر.

ويسري الحظر بغض النظر عن الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي تصدر التأشيرة.

وعلقت التشيك بالفعل إصدار معظم التأشيرات الجديدة للروس بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وبموجب التشديد الحالي للوائح، فإن الحكومة التشيكية تحذو حذو العديد من الدول الأخرى بما في ذلك بولندا ودول البلطيق.

يشار إلى أنه حتى الآن، كان هناك حوالي 200 مواطن روسي يحملون تأشيرات شنجن يسافرون يوميًا إلى التشيك.

وقال ليبافسكي إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن روسيا تقصف بلا رحمة أهدافًا مدنية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا الأربعاء عن استعادة بلدات عدّة من الروس في جنوب البلاد، ورحّبت بتسليمها نظامًا دفاعيًا جويًا جديدًا، متوقّعة "حقبة جديدة" بعد يومين على القصف المكثّف.

واستهدفت البلاد قبل أيام بوابل من الصواريخ وبتحليق للطائرات المسيرة التي استهدفت بشكل خاص البنية التحتية للطاقة المدنية، في ضربات اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها ردّ انتقامي على الهجوم التفجيري الذي دمّر جسر القرم، والذي وصفته موسكو بـ"الإرهابي" ونسبته إلى كييف.

والأربعاء أعلنت أجهزة الأمن الروسية عن أنها اعتقلت ثمانية أشخاص، بينهم خمسة روس، للاشتباه في ضلوعهم في التفجير الذي استهدف جسر القرم السبت الماضي.

كذلك أعلنت إحباط هجومين قالت إن الاستخبارات الأوكرانية كانت تعتزم تنفيذهما على الأراضي الروسية.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف مزيدًا من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية "العشوائية" على مختلف أنحاء البلاد.

وقال ستولتنبرغ في مستهل اجتماع للحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف "سنناقش كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا وستكون الأولوية لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا".