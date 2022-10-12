الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 17 فتاة في حادث تصادم بين سيارتين في العياط

حادث تصادم
حادث تصادم
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ارتفع عدد ضحايا ومصابى حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بمدينة العياط إلى 17 فتاة في حين لقي 4 أخريات مصرعهن.

وحصل “الدستور” على أسماء ضحايا الحادث وهن: “مريم رمضان علي 17 سنة، هند حسن داود سليمان 36 سنة، نورا حسين عويس حسين 29 سنة، وشقيقتها أحلام”، مقيمين بمحافظة بني سويف، وتم نقلهن إلى مشرحة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى الغربى بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ونصف نقل محملة بعاملات أعلى الطريق الصحراوى الغربي بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع 4 فتاة وإصابة 17 أخريات، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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