10 سنوات لمدرس قلّد شعار الجمهورية ووزارة التعليم العالي بالأزبكية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وعبد الجواد محمد عبد الجواد وأشرف محمد رزق، وأمانة السر حمدي درويش ومحمد عطية، بمعاقبة مدرس لغة انجليزية وسيدة بالسجن المشدد 10 سنوات ولعاطل بالحبس مع الشغل سنة لاتهامهم بتقليد قالب خاتم شعار الجمهورية وشعار وزارة التعليم العالي.

كان المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين"محمد. ك. ع" 48 سنة مدرس لغة إنجليزية، "أحمد. ع.م"34سنة عاطل،" رودينا.م.م"، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4619 لسنة 2021 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 2028 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، وذلك لتقليدهم شعار جمهورية مصر العربية وشعار وزارة التعليم العالي.

تضمن أمر الإحالة بقيام المتهم الأول بالإشتراك مع المتهم الثاني وأخرى بتقليد قالب خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي المنسوب صدوره لكلا من (وزراة التعليم العالي الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بالتعليم الخاص والمجلس الأعلى للجامعات، المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا والتكنولوجيا ) بأن اتفقوا فيما بينهم على تقليده فقام باصطناعه على غرار القالب الصحيح منه واستعماله في مهر شهادتين تخرج مزورتين - منسوبتين للمعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا على النحو المبين بالتحقيقات.