انقلاب سيارة محملة بـ 10 براميل زيت طعام بالطريق الإقليمي

شهد الطريق الإقليمي في الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي قبل بوابة الخطاطبة بحوالي 5 كيلو، بمنطقة منشأة القناطر، حادث انقلاب سيارة نقل ونتج عن ذلك سقوط عدد 10 براميل زيت طعام.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث منشأة القناطر، أنه ورد بلاغ نجدة بوجود حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي قبل بوابة الخطاطبة بحوالي 5 كيلو دائرة المركز.

ووفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها العميد تامر صالح، مفتش المباحث، تبيَّن انقلاب سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات في قويسنا نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن قيادة سائق 45 عامًا، مقيم 12 مساكن حي الزهور مركز قويسنا المنوفية، ولا يحمل رخصة تسيير، ونتج عن ذلك سقوط 10 براميل زيت طعام، ما أحدث بقعة زيت مساحتها 2 متر × 2 متر، أدت إلى غلق حارة واحدة يسار الطريق من أصل 5 حارات، وجرى توجيه الحماية المدنية على الفور للتعامل مع بقعة الزيت والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المركزي لسرعة رفع آثار الحادث، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.