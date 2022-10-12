الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة المتهم بقتل أحمد يوسف «طفل الشرقية»

محاكمة
محاكمة
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بدأت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل اليتيم "أحمد يوسف" والتخلص من جثته بمياه ترعة بالشرقية.

تعود أحداث الواقعة ليوم 3 من شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول أحمد يوسف، 10 سنوات، مقيم قرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق بمياه ترعة طاروط، والاشتباه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل يتيم الأب والابن الوحيد لأسرته  واختفى يوم الواقعة، بعد أن خرج للهو بالشارع، وعندما تغيبته الأم، حررت محضرًا بعد ساعات من اختفائه بمركز شرطة الزقازيق، وبعد ساعات عثر مجموعة شباب من قريته على جثمانه بمياه ترعة طاروط جثة هامدة.

وأفادت التحريات بأن كاميرات المراقبة وثقت آخر مشادة للطفل يستقل دراجة هوائية أمام شاب فى العشرينيات من قرية كفر جمعة، وبتتبع خط السير تبين عودة الشاب دون الطفل، وعثر مجموعة من شباب القرية على الجثمان بمياه ترعة طاروط، وبه آثار إصابة بالرأس، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب المتهم باستدراج الطفل والتعدى عليه والتخلص منه بمياه ترعة طاروط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق.

التحريات الأولية النيابة العامة مدير أمن الشرقية مدير المباحث الجنائية شبهة جنائية

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