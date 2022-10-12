إصابة 5 فى حادث تصادم سيارة أعلى كوبرى المنيب

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة أعلى وصلة الدائري طريق المنيب، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أعلى وصلة الدائري طريق المنيب ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعقيد محمد الصغير، مفتش مباحث قطاع الغرب، والمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين حادث تصادم سيارة أعلى طريق الدائري بالمنيب ووجود 5 مصابين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.