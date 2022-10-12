الأربعاء 12 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إف بى آى يعرض مليون دولار مقابل دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا

ترامب
ترامب
ads

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مليون دولار على ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، لإثبات ملف جمعه حول العلاقات المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب بروسيا.

 

وجاء ذلك في شهادة للمحلل في مكتب التحقيقات الفيدرالي بريان أوتين للمحكمة.

 

وصرح أوتين بأن ستيل لم يتلق المال، لأنه لم يستطع حتى تسمية مصادره واقتصر على الوصف العام لها.

 

وصرح أوتين بأنه سافر في أكتوبر 2016 إلى المملكة المتحدة مع العديد من زملائه لإجراء "مقابلة" مع ستيل حول ملفه، ثم عرض عليه مكافأة مالية.

 

وبعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، قامت السلطات الأمريكية بالاعتماد على ملف ستيل بالتحقيق في رواية "تواطؤ" ترامب مع روسيا، لكنها في النهاية لم تتمكن من إثبات أي شيء.

 

وكان أوتين شاهدا في محاكمة الروسي إيغور دانتشينكو الذي شارك وفقا للتحقيق، في تجميع ملف ستيل وهو متهم الآن بتقديم بيانات خاطئة عن علم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 

وجاء في لائحة الاتهام أن دانتشينكو لم يتلق مثل هذه المعلومات من أي شخص و"حقائق ملفقة"، وينفي إيغور إدانته وما نسب إليه.

 

ويزعم المدعون العامون الأمريكيون أن دانشينكو كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن المصادر التي قدمها ل ستيل بشأن "الاتصالات بين حملة ترامب والمسئولين الروس"، بما في ذلك المعلومات التي تفيد بأن الكرملين ربما ساعد في انتخاب ترامب". 

 

جدير بالذكر أن مصداقية الملف تراجعت بشكل مضطرد بمرور الوقت، حيث كشف المفتش العام بوزارة العدل في تقرير صدر عام 2019 عن أن العديد من مزاعم ستيل كانت أكثر بقليل من ثرثرة أو تكهنات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

زيادة 8 جنيهات.. ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

ارتفاع جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-10-2022

أفضل الأدعية الصباحية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

إف بى آى يعرض مليون دولار مقابل دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا

مصدر أمنى ينفى رفع قيمة المخالفات المرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

آنى إرنو والأدب المتين

ماجد حبته

أدوية يوم القيامة!

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

محمد رفعت

فلتفعلها المحليات !

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول لبنانى: بايدن هنأ عون على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

مقتل جندى إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

إسرائيل تعلن التوصل لـ«اتفاق تاريخى» حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان