الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقالة رئيس وزراء تشاد وحكومته

الجنرال محمد إدريس
الجنرال محمد إدريس ديبي
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استقال رئيس وزراء تشاد وحكومته، غداة تعهّد رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" تمهيدا لإجراء الانتخابات.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، أعلن مكتب ديبي أن رئيس الوزراء ألبرت باهيمي باداكي قدم استقالته خلال لقاء مع رئيس المجلس العسكري الذي أدى الاثنين اليمين رئيسا لفترة انتقالية.

وكان الجيش أعلن الجنرال البالغ من العمر 38 عاما رئيسا للجمهورية في 20 أبريل 2021، على رأس مجلس عسكري انتقالي مكون من 15 جنرالا، يوم مقتل والده إدريس ديبي إيتنو على الجبهة في معارك مع المتمردين بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاما.

وكان باداكي تولى لمدة 18 شهرا رئاسة الحكومة الانتقالية لديبي الابن.

وتولى قبل ذلك رئاسة الحكومة لديبي الأب وترشح في مواجهته للانتخابات الرئاسية التي أجريت قبيل مقتله.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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