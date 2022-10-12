الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-10-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 فى مدن ومحافظات مصر، حيث تتعرض البلاد لـ4 ظواهر جوية، وحذرت من تكون الشبورة المائية على الطرق التى تتسبب فى انخفاض الرؤية وتنتهى فى تمام السادسة صباحا مع سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 

وكشفت خرائط الطقس عن تأثر البلاد بمنخفض جوي ثانوي دوار مركزه قبرص، مرفق بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبيا تبدأ مقدماته بالتأثير غدا الخميس 13 أكتوبر 2022، على مناطق بلاد الشام ومصر، لتبدأ الفعالية الجوية بالظهور اعتبارا من مساء الجمعة.

ويؤثر المنخفض على السواحل الشمالية، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، التى قد تمتد إلى محافظات شمال الوجه البحرى.

وناشدت الأرصاد المواطنين توخى الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة بسبب التغيرات المفاجئة فى درجات الحرارة، حيث نشعر بانخفاض فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن حدوث تغيرات حادة وسريعة فى حالة الطقس اعتبارا من السبت القادم والموافق 15 أكتوبر 2022، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وكشف خبراء الأرصاد عن أن تغيرات حالة الطقس تتمثل فى سقوط الأمطار ونشاط الرياح واستقبال رياح باردة قادمة من أوروبا، وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج.

ويسود اليوم الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتعتدل الأجواء خلال ساعات الليل على جنوب البلاد والوجه البحرى والسواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى، كما يسود طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء.

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ويسود طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

درجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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