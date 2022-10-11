الانضباط الذاتى.. مهارة مكافحة الملل والكسل والحفاظ على الوقت وتحقيق الإنجازات

يبدأ الكثير من الناس مشروعاتهم أو مهام حياتهم بحماس شديد، لكن سرعان ما يختفى هذا الشعور، ويظهر الملل والكسل وعدم الانضباط أو عدم القدرة على السيطرة على الوقت.. ويظن عدد كبير من البشر أن هذه المشكلة شخصية، ولا يدركون أنها منتشرة جدًا.

موقع Clevergirlfinance التحفيزى، سلط الضوء على هذه المشكلة، وأكد أن الانضباط والسير وفقًا لخطة، أمر يحتاج إلى تدريب لتحقيق النجاح المنشود.

وبدأ الموقع بتعريف الانضباط الذاتى، موضحًا أنه مهارة تتطلب ممارسة ورعاية مستمرة، كما هو الحال مع أى شىء يستغرق وقتًا لتطويره، ومع الوقت يمكن للإنسان معرفة كيفية تحسين مستوى انضباطه الذاتى.

وأشار إلى أن العلماء والباحثين عرفوا الانضباط الذاتى بأنه القدرة الثابتة على التحكم فى الأفعال والمشاعر والعواطف، وهو مرتبط بشدة بقوة الإرادة، من خلال التحكم فى دوافع الفرد وأفعاله. وفرق الموقع بين الانضباط الذاتى وقوة الإرادة، فالأخيرة هى الطريقة التى تظل بها مركزًا على مهمة ما، فى حين أن الانضباط الذاتى يتعلق أكثر بوقت اتخاذ إجراءات معينة لتقوية الإرادة.

وأوضح أن للانضباط الذاتى فوائد كثيرة، منها أنه يجعل الإنسان يشعر بالخفة ويقلل الإحساس بالقلق، فعندما تتحكم فى تصرفاتك، تقل احتمالية الشعور بالقلق، إذ ستتمكن من إنجاز المهام فى الوقت المحدد، لذلك فهو حافز كبير، ويزيد من القدرة على تحقيق الأهداف طويلة المدى، وهذا يعنى أيضًا إمكانية الوصول إلى الأهداف بشكل أسرع.

ولفت إلى أن الانضباط يجعل الإنسان يشعر بالسعادة، فعندما تكون على طريق تحقيق أهدافك، تشعر بسعادة أكبر لأنك تحرز تقدمًا فى حياتك، مشيرًا إلى أن الانضباط يجعل الفرد أكثر مرونة، فحينما يتعلم الانضباط تزداد قدرته على مقاومة التشتيت، وهذا بدوره يجعله أكثر مرونة، ولن يميل إلى ترك ما يعمل من أجل أى شىء.

وذكر أن هناك طرقًا لتعلم الانضباط، منها تمرين «العد التنازلى»، موضحًا: «قم بالعد التنازلى من عشرة إلى ١، ثم أجبر نفسك على القيام بكل ما تفعله، ويمكن أن يساعدك هذا التمرين على العودة إلى التركيز الذهنى، ففى بعض الأحيان، كل ما نحتاجه هو دفعة صغيرة لاتخاذ الخطوة التالية، هكذا يبدأ تحسين الانضباط الذاتى».

كما نصح الموقع بكتابة الأهداف يوميًا، وأن تكون أهدافًا واقعية وليست تعجيزية، مع تعليق هذه الأهداف فى مكان ظاهر، فى المكتب أو غرفة النوم أو السيارة. وأكد الموقع أهمية وضع المهام الثقيلة، غير المفضلة، على رأس الأولويات، موضحًا: «حدد المهام التى تستحق تكريس أكبر قدر من الجهد لها، ثم نظم يومك لإتمامها، وإذا وضعت خطة دراسية، فمن غير المرجح أن تقوم بالمماطلة فى المهام الأقل أهمية، لذلك ضع الأشياء التى لا تحبها على رأس أولوياتك، وستشعر بالارتياح عند القيام بها بدلًا من تأجيلها ليوم آخر». وأضاف: «إذا كنت تريد معرفة كيفية إتقان الانضباط الذاتى، فقم بمكافحة نقاط ضعفك بشكل استباقى، عبر تحديد أسباب الأخطاء وكيفية منعها، وهذا سيجعلك تسير فى الطريق السليم لأجل تحسين انضباطك الذاتى». وتابع: «إذا كان هناك صديق لديك تحترمه يتابع تقدمك، فاجعله بطلك الذى يمكن أن يشجعك فى وقت قد تخور فيه قوتك، ومن خلال متابعته لك ستحاول تعلم كيفية بناء الانضباط، فلا غنى عن الانضباط الذاتى فى حياتك لتحقيق الإنجازات، كما يقول الفنان الشهير دواين جونسون: (كل النجاحات تبدأ بالانضباط الذاتى. إنها تبدأ بك)».