الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عملية داخل سوريا

المخابرات العراقية تحرر فتاة أيزيدية مختطفة لدى داعش

المخابرات العراقية
المخابرات العراقية تحرر فتاة أيزيدية
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أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الثلاثاء أن جهاز المخابرات العراقي تمكن من تحرير مختطفة أيزيدية لدى تنظيم داعش الإرهابي في إحدى المدن السورية. 


وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الحكومة العراقية تولي  اهتماماً كبيراً بملف الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية. 


وأوضح البيان، أن جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكن خلالها من تحديد مكان تواجد إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات في العام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية،حيث شرع الجهاز بوضع خطة خاصة لسحبها بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، ونقلها على مراحل قرب الحدود العراقية ومن ثم إلى داخل العراق. 


وذكر البيان أن القوات جهاز المخابرات قامت بتسليم الفتاة إلى ذويها في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.


ووفقا للبيان فإن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن خلال العام الحالي 2022 من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم.


وبحسب بيانات عراقية فإن العدد الكلي للمواطنين الايزيديين المفقودين يبلغ نحو 1900 مواطنا تسعى العراقية الوصول إليهم بعد أن اختطفتهم عصابات داعش و إقتادتهم إلى خارج البلاد بعد اجتياح قضاء سنجار في أغسطس عام 2014.

جهاز المخابرات العراقي مختطفة أيزيدية تنظيم داعش المدن السورية الحكومة العراقية ملف الأيزيديات

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