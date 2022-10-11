الحوار الوطني.. الأحزاب ترحب بالقرارات: نسير على الطريق الصحيح لإثراء النقاشات

رحبت الأحزاب السياسية بالقرارات الصادرة عن الاجتماعين الأخيرين لمجلس أمناء الحوار الوطنى، اللذين انعقدا أمس الأول، والتى تضمنت الإعلان عن انعقاد جلسات المحاور الثلاثة بصورة علنية، وعلى التوازى، وبواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، وآخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، ويليه يوم لجلسات المحور الاجتماعى.

وأشادت الأحزاب بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التمهيدية للحوار الوطنى من ترحيب بكل الآراء والتوجهات السياسية الوطنية، وفتح الباب أمام مختلف الاقتراحات التى تستهدف صالح الوطن والمواطن، مشيرة إلى أنها تؤكد السير على الطريق الصحيح لإثراء النقاشات والوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

«إرادة جيل»: البوادر تؤكد وجود رغبة لتعزيز الإصلاح

ثمّن حزب «إرادة جيل» نتائج الاجتماعين التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطنى مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية، فى إطار استكمال الاجتماعات التمهيدية للحوار الوطنى.

وقال النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «إرادة جيل»، إن خطوات إدارة الحوار الوطنى متوافقة ورزينة، وتعمل بما يدعم طريق الوصول لجلسات تستمع للجميع وتستوعب كل الآراء، حتى الوصول لمخرجات تخدم صالح الوطن والمواطن.

وأوضح أن إدارة الحوار الوطنى تعمل على وضع خارطة طريق سيجرى البناء عليها عبر عمل اللجان والأمانات الفرعية فى كل المحاور، تمهيدًا للبدء الفعلى فى الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطنى. وأضاف: «بوادر الحوار الوطنى تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، الذى يثرى المناقشات ويعزز من الإصلاح، لتحسين حياة الشعب المصرى وتنمية كل القطاعات»، مؤكدًا ثقته فى قدرة كل من سيشارك فى الحوار المرتقب على الارتقاء به، بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية، تمثل تطورًا مهمًا فى الحياة السياسية المصرية.

«الجيل»: العد التنازلى لانعقاد الجلسات بدأ بالفعل

رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل» والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن علنية جلسات المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وأنها ستنعقد بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى على التوازى، بواقع يوم لجلسات المحور الاقتصادى بلجانه الفرعية، وآخر لجلسات المحور السياسى بلجانه الفرعية، ويليه يوم لجلسات المحور الاجتماعى للجان الفرعية من ذات الأسبوع.

كما رحب بترك الباب مفتوحًا لزيادة عدد جلسات المحور الواحد إلى ٥ جلسات فى اليوم المخصص لكل محور، أو استكمالها خلال اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين، وظروف وسائل الإعلام والصحافة لنقل الجلسات وتغطيتها.

وقال: «العد التنازلى لموعد انعقاد جلسات الحوار الوطنى قد بدأ بالفعل، خاصة بعد قرارات مجلس الأمناء، الذى حدد يوم السبت المقبل كآخر موعد لتلقى أسماء المشاركين بالجلسات فى اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة، وكذلك القضايا التى ستجرى مناقشتها».

«الغد»: تجميع آراء المواطنين والخبراء حول جميع الملفات

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن أن الحزب قرر عقد جلسات نقاشية بصفة أسبوعية بمقره؛ لمتابعة مستجدات الحوار الوطنى، ودعوة المتخصصين وذوى الخبرة فى كل الملفات التى تم وضعها على أجندة المحاور الثلاثة: الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، لتجميع كل الآراء والمقترحات التى سيشارك بها الحزب خلال الجلسات فور بدئها بشكل رسمى.

وأضاف «موسى»، خلال اجتماع للحزب، أن الحزب سيرفع كل التوصيات التى جاءت إليه، سواء من خلال المواطنين أو أعضاء الحزب أو من الخبراء والمتخصصين، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

«العدل»: تجهيز 22 ملفًا لطرحها للنقاش فور بدء الفعاليات

توقع النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، انطلاق جلسات الحوار الوطنى قريبًا، فى ظل قرب انتهاء كل الأمور التحضيرية المتعلقة باجتماعات اللجان الفرعية. وذكر أن الفترة الماضية شهدت عكوف كل الأحزاب السياسية، سواء المعارضة أو المؤيدة، على إعداد ملفاتها فى مختلف القضايا، انتظارًا لبدء الجلسات بشكل فعلى لطرح وجهات النظر المختلفة.

وأضاف أن الجميع ينتظر فتح النقاش بشكل أكبر لرسم خريطة لمستقبل العمل السياسى، والتباحث على مستوى المحورين الاقتصادى والاجتماعى. وأعلن عن أن حزب «العدل» شكّل لجنة لكل الملفات المتعلقة بالحوار، وتم تجهيز ٢٢ ملفًا تتضمن ٢٢ موضوعًا، منها الملفات التى تشملها الـ٣ محاور الأساسية، السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

«الأحرار الاشتراكيين»: صياغة مخرجات تسهم فى علاج المشكلات الاقتصادية

أشار طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن الإجراءات التى تتم داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى تأتى فى إطار تكاملى رائع وتناغم وترابط ما بين الأفكار والرؤى لإيجاد حلول جوهرية ومصيرية لكل القضايا الاقتصادية للوصول إلى نتائج إيجابية يتفق عليها الجميع. وأضاف أن الحوار الوطنى يشهد محاولات لصياغة مخرجات قوية يكون لها صدى وبُعد نظر وتصب فى الصالح العام، للقضاء على البطالة وسد العجز فى الموازنة، وتقليص حجم التضخم، وإيجاد رؤية جديدة لاتباع سياسة إنتاجية تتبنى تطوير الصناعة والزراعة ورفع معدلات التصدير. وقال إنه يجب أن يعلم الجميع أننا فى مرحلة صعبة، ولا بد أن تكون المخرجات على أعلى مستوى وبالقدر الذى يتواكب مع إمكانيات الدولة.

«المؤتمر»: مقترحات مقررى اللجان تضع خارطة طريق

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماعين التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطنى مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية يأتيان استكمالًا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطنى، التى يتم من خلالها وضع خارطة الطريق التى سيتم بناءً عليها عمل اللجان والأمانات الفرعية فى جميع المحاور. وأضاف أنه يجرى خلال هذه الاجتماعات الاستماع لمقترحات مقررى اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة، واستعراض جداول الأعمال المقترحة، تمهيدًا للبدء الفعلى فى الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الاجتماعات تظهر الرؤية التى سيسير عليها الحوار الوطنى وكيفية الاستماع ومناقشة الرؤى والمقترحات المطروحة للحوار. وأشار إلى أهمية إجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، أو اقتراح قانون جديد يتماشى مع متطلبات الوقت الحالى، ويعمل على إثراء الحياة الحزبية، ويسمح بدمج الأحزاب الموجودة لتقليل عددها بحيث يكون هناك عدد من الأحزاب قليل مع إجراء تحالفات بين الأحزاب القوية والمتوسطة والصغيرة تسمح بممارسة فعالة للآليات الديمقراطية.

«المستقلين الجدد»: التجهيزات دليل قوى على جدية الحدث

ثمّن الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، الاجتماعات المتتالية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدًا أن تلك الخطوات وجهود القائمين على تنظيم الحوار تبشر بأنه سيكون مثمرًا، خاصة أن مجلس الأمناء يضم كل الطوائف الشعبية والسياسية ومختلف الأفكار والأيديولوجيات.

وأكد أنه لا توجد خطوط حمراء خلال المناقشات التى ستتم داخل لجان الحوار الوطنى المختلفة، وأن التجهيزات للحوار التى استغرقت قرابة ٦ أشهر دليل قوى على جديته وحرفية القائمين عليه.

وأوضح أن كل الملفات التى جرت مناقشتها تعد فى غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه يجب قطع الطريق على كل من يشكك فى الحوار الوطنى وأهدافه.

«تنسيقية الشباب»: أداة مهمة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية

أوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطنى يمثل أداة مهمة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، وفرصة لاستعراض الدولة التحديات التى تواجهها فى مختلف القطاعات، وإشراك الأطراف المختلفة فى صناعة القرار وطرح ما لديهم من أفكار ورؤى تؤدى لإيصال صوت المواطن.

وأضاف أن المحاور الثلاثة للحوار الوطنى بما ينبثق عنها من لجان تخدم خطة تعميق الوعى وتشكيل جبهة داخلية قوية، والانفتاح على كل الآراء؛ لإثراء عملية المناقشات وتقريب وجهات النظر بين المشاركين نحو خطى بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن حرص إدارة الحوار الوطنى على تنظيم الخطوات المسبقة للجلسات الفعلية يخدم الوصول إلى قاعدة مشتركة ورؤية متكاملة للجميع على كل المستويات تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددًا على أن الخطوات الأخيرة أكدت وجود رغبة جادة فى إنجاح هذا الحوار من قبل الجميع.

ولفت إلى أن المحاور الثلاثة تتكامل مع بعضها لبناء الوطن ودعم سياسات النهوض بالاقتصاد المصرى والتمكين والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أنها ستكون فرصة لتقارب الرؤى، وتقوية تشكيل حائط صد أمام أى مخطط لاستهداف الدولة المصرية، خاصة أن المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى له أهمية خاصة على كل مستويات اللجان المنبثقة منه، وذلك لارتباطها بما يتعلق بالمجتمع المصرى وبنائه والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن القضية السكانية ملف متأزم نتيجة التزايد المضطرد للنمو السكانى، ووجود موارد تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل حتى تستوعب هذا الكم المتزايد لتقديم الخدمات والحياة الكريمة للمواطن، وما تتطلبه من تعميق الوعى وتكثيف الرسائل الإعلامية الموجهة حتى ترفع وعى المواطن أمام ما نواجهه وما تشكله هذه القضية من أعباء.