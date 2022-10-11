«التعليم» تكشف تفاصيل التعدى على معلمى مدرسة بالإسماعيلية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن هجوم بعض الأشخاص على مدرسة الشهيد محمود منصور الثانوية بأبوصوير، ورد إلينا من إدارة أبوصوير التعليمية تفاصيل الواقعة.

وأوضحت أنه قام بعض الأشخاص بالهجوم بالعصي والشوم على المدرسة للحاق بأحد الأشخاص الذين يطاردونه، وقام الأخير بالدخول إلى المدرسة لحماية نفسه من هؤلاء الأشخاص، وعندما قام مدرسو المدرسة بمنعهم من الدخول والتصدي لهم قاموا بالتعدي بالضرب على أحدهم على قدمه بالشوم، ولاذوا بالفرار ولم يتمكن أحد من المدرسة من مطاردتهم أو الإمساك بأحدهم، وتم إبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة.