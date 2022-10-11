الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مقتل جندى إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

مقتل جندي إسرائيلي
مقتل جندي إسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، مقتل جندي بنيران فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على جندي في الضفة الغربية ما أدى إلى مقتله، حيث وقع الهجوم قرب مستوطنة «شافي شمرون» بين نابلس وجنين. 

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "القوات تجري عمليات بحث عن المسلحين الذين فروا من موقع الهجوم في سيارة".

وأعلنت مجموعات «عرين الأسود» الفلسطينية تبنيها عملية إطلاق النار تجاه جنود الجيش الإسرائيلي قرب نابلس.

الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي شافي شمرون نابلس جنين عرين الأسود

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