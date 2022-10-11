مقتل جندى إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، مقتل جندي بنيران فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على جندي في الضفة الغربية ما أدى إلى مقتله، حيث وقع الهجوم قرب مستوطنة «شافي شمرون» بين نابلس وجنين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "القوات تجري عمليات بحث عن المسلحين الذين فروا من موقع الهجوم في سيارة".

وأعلنت مجموعات «عرين الأسود» الفلسطينية تبنيها عملية إطلاق النار تجاه جنود الجيش الإسرائيلي قرب نابلس.