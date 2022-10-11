الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود للنهوض بالطيران المدني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء يحيي زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر.
واطلع الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصةً المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، استعداداً لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وعرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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